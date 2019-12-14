النسخة الـ22 لدولية الحبتور لتنس السيدات تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت



تختتم مساء اليوم منافسات بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين لتنس السيدات التي انطلقت يوم السبت الماضي بمشاركة أكثر من 80 لاعبة، وتبلغ جوائزها نحو 150 ألف دولار منها جوائز مالية 100 ألف دولار، وتقام على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا التي لبست ثوب العُرس العالمي للتنس الإماراتي.

والبطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس تختتم اليوم بلقاءات فوق السحاب وتحظى باهتمام بالغ من محبي وعشاق اللعبة بالداخل والخارج بعد أن احتلت مكانة وسمعة عالميتين.

كما تختتم بطولة كأس الحبتور الثالثة للتنس التي تقام للاعبين المحليين بفئاتها ال11 والتي شهدت مشاركة 167 لاعباً ولاعبة وهي ثمرة تعاون الاتحاد المحلي مع مجموعة الحبتور.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى المسؤولين وعدد من رجال الأعمال والشركات لحضور النهائي اليوم، كما وجهت الدعوة إلى محبي وعشاق اللعبة بالإمارات لمتابعة البطولة سواء بالحضور أو عبر قناة دبي الرياضية التي تبث الحدث على الهواء مباشرة.

وسيكون الحضور والمتابعون للختام على موعد نهائي الفردي الذي يجمع الفائزة من مباراة المصنفة الأولى الفرنسية كريستينا والأوكرانية داريا سبيجور مع الفائزة من مباراة البلجيكية مينين والرومانية آنا بوجدان.

وفي فئة الزوجي، يتقابل الفائز من مباراة الزوجي المصنف الأول على البطولة والمكون من التشيكية لوسي هرديشكا وزميلتها السلوفانية اندريه كليباك مع الزوجي البلجيكي جريتا مينون ويانينا ويكماير، مع الزوجي الفائز من مباراة الروسيتين الينا فومينا وفالنتينا ايفاخنكو حاملتي لقب العام الماضي والإسبانيتين جارسيا بيريز وساره سوربيز. ويذكر أن اللاعبة ويكماير كانت تحتل التصنيف ال12 عالمياً في الفردي العام الماضي.

وفي لقاء مع لوسي هراشكا أحد طرفي الزوجي المرشح الأقوى للفوز باللقب ال22، قالت عقب فوزها الصعب في مباراة ربع نهائي الزوجي التي فازتا فيها بمجموعتين لواحدة: «المباراة كانت صعبة ومتقاربة جداً، ارتكبنا أخطاء كثيرة في المجموعة الأولى التي عادة ما نرتكبها لكنها كلها أتت مجمعة في المجموعة الأولى، أضف إلى ذلك كفاءة الفريق المنافس واستراتيجية الهجوم التي لعبا بها، وفي المجموعة الثانية، استجمعنا تركيزنا كفريق وبدأنا باللعب بطريقتنا المعتادة وركزنا على عدم ارتكاب الأخطاء. لديّ تفاهم كبير وتناسق تلقائي في الملعب مع زميلتي أندريا، فهي لاعبة متخصصة في الزوجي وتعي جيداً ما تحتاجه زميلتها دون أن تطلبه».

وأشادت بالبطولة وقالت: «تنظيم هذه البطولة والتجهيزات والإمكانيات المتاحة تفوق أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي، وبالفعل فهي تضاهي كبريات بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ومتقاربة مع أكبر البطولات التي اشتركت بها، ولهذا تجد معظم اللاعبات وأنا منهن، نمضي معظم وقتنا داخل أروقة البطولة وحول منتجع وسبا الحبتور جراند، بعكس العديد من البطولات الأخرى التي ما إن ننتهي من المباراة حتى نسرع عائدين لفندق الإقامة».

تبدأ مراسم الختام في الواحدة ظهراً بنهائي زوجي البطولة الرئيسية، يليه نهائي الفردي مباشرة، ثم يعزف السلام الوطني لدولة الإمارات بعدها يلقي رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور كلمته ثم يتم تتويج أبطال كأس الحبتور الثالثة، ولأول مرة على الهواء مباشرة شحذاً لهممهم، ثم يتم تكريم الدولي علي نيللي مراقب البطولة ثم تكريم أخصائية العلاج الطبيعي بيبا كرتلي الموفدة من الاتحاد الدولي ثم تتويج البطولة الرئيسية بدءاً بالزوجي البطل ثم الفردي، البطلة والوصيفة. وكالعادة تلقي الفائزات كلمات تاريخية كتقليد في مثل هذه المناسبات، ثم يسدل الستار على الحدث الأبرز لمجموعة الحبتور في عام 2019.



علي نيللي: نجاح فني وتنظيمي منقطع النظير



أشاد الدولي علي نيللي مراقب البطولة المكلف من الاتحاد الدولي للتنس بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وقال إنها من أنجح البطولات التي شارك في مراقبتها وإن اللجنة المنظمة كانت موفقة للغاية باختيار طاقم إداري احترافي وفّر للبطولة كل سبل النجاح، ما سهل مهمة اللاعبات والحكام وأسهم في خروج المنافسات على هذا النحو الذي يرضي الجميع من لاعبين وحكام ومنظمين وبما يليق باسم ومكانة البطولة عالمياً.

وقال نيللي: «البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً منقطع النظير، كما أن الطقس الرائع في دبي أسهم مع التسهيلات المتوافرة بخلق منظومة النجاح التي ستظل عالقة في الأذهان حتى موعد انطلاقة النسخة ال23 في العام المقبل».