شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ثنــائيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفلت مباريات الجولة الثامنة بتسجيل 5 ثنائيات حملت توقيع 5 لاعبين في 4 مباريات لعبت في المسابقة.
وسجل كل من أحمد النقبي ووليد عمبر ثنائية في مرمى عجمان، بينما نجح تراولي لاعب عجمان في تسجيل ثنائية في مرمى عجمان، لتكون المباراة الأولى هذا الموسم التي تشهد تسجيل 3 ثنائيات في مباراة واحدة.
وسجل البرتغالي توزي ثنائيته الأولى مع «العميد»، حين سجل مرتين في شباك «الزعيم»، ليمنح العميد نقطة غالية، وليبعد عنه شبح الخسارة.
وتألق البرازيلي ليما لاعب الوصل في تسجيل ثنائية في مرمى الفجيرة، ليؤكد دوره وتأثيره الكبير على سير نتائج الفريق الأصفر في المسابقة.
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