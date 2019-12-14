شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يمارس سياسة الضغط العالي على «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

كان شباب الأهلي نجماً للجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، والفائز الأكبر من النتائج التي تحققت، بعدما عاد ليمارس سياسة الضغط العالي على «الملك» المتربع على القمة.

نجح «الفرسان» في استغلال تعثر الشارقة صاحب المركز الأول بالتعادل مع بني ياس على أرضه وبين جماهيره، ليفقد أول نقطتين على أرض الملعب البيضاوي، حين وقع في فخ التعادل السلبي أمام بني ياس، ليهدر فرصة تحقيق فوزه السابع في أول 8 جولات من عمر المسابقة.

وأسهم تعادل البطل في فتح طاقة الأمل للرباعي الطامح بانتزاع عرش الصدارة من الفريق الملكي، وهو شباب الأهلي والعين والجزيرة والنصر، فنجح «الفرسان» في تضييق الفارق إلى نقطة واحدة بفوز كبير على حساب الوحدة، ونال كل من العين والنصر نقطة واحدة، في الوقت الذي حفر الجزيرة في حتا باب الأمل الصغير في الاقتراب من القمة.

خسائر بالجملة

لم تقتصر خسائر الفريق الأبيض على نقطتين في لعبة الحسابات والنقاط وحسب، بل خسر خدمات المدافع شاهين عبد الرحمن الذي تعرض لكسر في اليد سيبعده عن الملاعب لمدة شهر، بينما نال البرازيلي كورنادو بطاقة حمراء، بعد الحصول على إنذارين، ليخسر الفريق خدماته في لقاء الجولة المقبلة أمام النصر المتوهج في حقبة المدرب كرونوسلاف يورشيتش.

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ووجد الشارقة نفسه عاجزاً عن فك طلاسم الدفاع «السماوي» بعدما أجاد المدرب الألماني العجوز وينفريد شايفر في نصب شبكة دفاعية، وألغى مفاتيح الخطر في تشكيلة الفريق الأبيض، ليعجز رجال المدرب عبد العزيز العنبري عن هز شباك المنافس في أرض «الملك» للمرة الأولى منذ 781 يوماً، وتحديداً منذ 21 أكتوبر/‏ تشرين الأول عام 2017 عندما تعادل «الملك» في أرضه مع شباب الأهلي صفر-صفر.

وفرض الشباب الجدد في تشكيلة فريق شباب الأهلي وجودهم بقوة بعدما وضع المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الرهان عليهم، من خلال الاعتماد على عيد خميس وأحمد عبد الله جميل في التشكيل الأساسي أمام الوحدة، وهما من مواليد 1999، ويخوضان المباراة الرسمية الأولى في الدوري، والمفارقة انهما سجلا أول هدفين لفريقهما.

وتمكن شباب الأهلي من تحقيق الانتصار السادس هذا الموسم، ليتساوى مع الشارقة كأكثر الفرق تحقيقاً للفوز في النسخة الحالية، كما حمل الفوز رقم 50 للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في المباراة رقم 77 له في دوري الخليج العربي (تولى تدريب الوصل وشباب الأهلي).

ونجح اللاعب الصاعد عيد في تقديم أداء جيد، بينما أثبت أحمد عبد الله أنه «جميل» فنياً بمستواه ودوره على الجانب الأيمن لينجح في تسجيل هدف، ويقدم مردوداً دفع بالمدرب أروابارينا إلى تثبيت موقعه كظهير أيمن بعدما حول عبد العزيز هيكل إلى الجانب الأيسر.

وأكد شباب الأهلي أنه منافس من الطراز الرفيع، وأنه عاقد العزم على الوصول إلى القمة، خاصة في ظل حالة الانضباط التي يمتاز بها بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة من اصل 8 لعبها في البطولة، حيث لم تهتز شباك ماجد ناصر سوى 3 مرات هذا الموسم فقط.

ونال أحمد خليل لاعب شباب الأهلي بعض الانتقادات بسبب الفرص التي أهدرها، قبل أن ينجح في تسجيل هدف هو الأول له هذا الموسم، ليرد على الجماهير بنفس الحركة التي قام بها راوول غونزاليز نجم ريال مدريد السابق حين سجل هدفاً في مرمى برشلونة في الكلاسيكو عام 1999.

ووصل أحمد خليل إلى الهدف رقم 79 له في تاريخ مشاركته في المسابقة، كما نجح في هز الشباك للموسم الثاني عشر على التوالي في عصر الاحتراف.