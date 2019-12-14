مدفيديف وفونيني إلى نهائي كأس الدرعية









اسماء السيد - بلغ الروسي دانييل مدفيديف والايطالي فابيو فونيني نهائي منافسات "كأس الدرعية" في كرة المضرب، وهي أول دورة عالمية استعراضية في هذه الرياضة تستضيفها السعودية، وانطلقت الخميس بمشاركة ثمانية لاعبين.

وتغلب مدفيديف المصنف خامسا عالميا الجمعة على البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر 6-3 و6-3، ليلتقي السبت فونيني المصنف 12 عالميا والفائز على الفرنسي غايل مونفيس العاشر عالميا 6-4 و6-4.

وعوّض الاميركي جون إيسنر صاحب الإرسالات الساحقة خسارته في ربع النهائي أمام فونيني في اليوم الأول بفوزٍ صعب على السويسري ستان فافرينكا، حامل لقب 3 بطولات كبرى، في مباريات الترضية لتحديد المراكز 7-6 و7-5.

وضمن إيسنر مكانًا له ضد الالماني يان لينارد شتروف في مباراة تحديد المراكز النهائية.

وفي المباراة الثانية لدور الترضية، حقق شتروف الفوز على الأمريكي مايكل مموه 6-4 و6-1، بعد مشاركة الأخير كلاعبٍ بديل اثر إصابة في الكوع للفرنسي لوكا بوي.

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وتقدر قيمة الجوائز المالية للدورة بثلاثة ملايين دولار أميركي.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق من هذا العام، إقامة هذه الدورة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تأتي في سياق تعزيز النشاطات الرياضية ذات الطابع العالمي في السعودية.

وقال رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في تصريحات سابقة "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030 (خطة السعودية لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط)، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".

وتأتي الدورة في في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة التي استضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، مباراة الكأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان (1-صفر)، على ان تستضيف نسختها لهذا العام في وقت لاحق من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

كما تستعد السعودية في كانون الثاني/يناير لاستضافة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، ورالي دكار، وذلك بعدما استضافت اخيرا نزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.