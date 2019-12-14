النصر يصعد إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتا









اسماء السيد - صعد النصر حامل اللقب إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم موقتا، عقب فوزه الجمعة على ضيفه التعاون 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة.

تقدم التعاون بهدف البوروندي سيدريك أميسي (19)، ورد النصر بهدفي البرازيلي جوليانو دي باولا (31) وعبد الفتاح آدم (38).

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة، فيما تراجع التعاون للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد خسارة اولى اثر اربعة انتصارات.

واندفع النصر للهجوم منذ بداية الشوط الأول بحثاً عن هدف مبكر، وصوب سلطان الغنام كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (6)، اتبعه النيجيري احمد موسى بتصويبة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي كاسيو قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (10).

وخلافا لمجريات اللعب، نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما استفاد أميسي من كرة فشل الحارس الأسترالي براد جونز في الامساك بها (19).

وانطلق المغربي نور الدين امرابط بكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لتجد دي باولا الذي سددها قوية، تصدى لها الحارس كاسيو وعادت للبرازيلي فلعبها داخل المرمى (31).

ولاحت فرصة ثانية للنصر بعد دقيقة واحدة ولكن كاسيو تصدى لكرة امرابط القوية وحولها لركنية (33).

واضاف النصر الهدف الثاني بعدما لعب سلطان الغنام كرة عرضية عالجها آدم بتسديدة قوية داخل المرمى (38).

وفي الشوط الثاني كاد النصر يسجل هدفاً ثالثاً لولا القائم الذي تعاطف مع كاسيو عندما تصدى لرأسية آدم (58).

وأضاع امرابط هدفاً محققاً عندما وضعه احمد موسى في مواجهة المرمى قبل أن يصوب الكرة سهلة في يدي الحارس (68).

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ووقف القائم مع النصر عندما تصدى لكرة هيلدون من الرأس الأخضر قبل أن تعود ويمسكها الحارس ببراعة (80).

وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد مدالله العليان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (83).

وتهيأت فرصة للنصر لحسم المباراة ولكن رأسية فراس البريكان مرت بجوار القائم (87).

وكاد التعاون ينهي المباراة متعادلا في الوقت البدل عن ضائع ولكن حارس النصر تجلى وتصدى للكرة ببراعة.

وقاد البرازيلي روجيريو كوتينيو، فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل سجله في الدقيقة 87 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وصعد الاتفاق إلى المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون:

ملخص أهداف مباراة الاتفاق والفتح: