غوارديولا ينفي وجود بند يسمح له بمغادرة سيتي نهاية الموسم









اسماء السيد - نفى المدرب الاسباني بيب غوارديولا عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي.

وجدد غوارديولا (48 عاما)،الذي انضم الى رأس الجهاز الفني لسيتي عام 2016، عقده مع النادي المملوك اماراتيا العام الماضي حتى 2021، الا ان بعض التقارير أشارت الى أن العقد تضمن بندا يسمح له بمغادرة ملعب الاتحاد قبل 12 شهرا من انتهائه.

الا ان مدرب برشلونة الاسباني السابق كرر النفي الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء أمام مضيفه أرسنال في قمة المرحلة 17 من الدوري الانكليزي الممتاز الاحد بالقول "كلا، هذا ليس صحيحا. لقد تحدثت منذ أسابيع قليلة عن نواياي مع النادي".

وقد أثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا بعد ابتعاد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة في المركز الثالث، وخلف ليستر سيتي الثاني بست نقاط.

Advertisements

ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الاسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأكد مدرب بايرن ميونيخ الالماني السابق "سننهي الموسم مع اللاعبين الذين بدأنا معهم (...) سننظر (للاعبين جدد) في الصيف".

وكشف غوارديولا انه من المستبعد مشاركة المهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع جون ستونز في المباراة امام "المدفعجية" على ملعب الامارات بسبب معاناتهما من اصابة، كما أن مشاركة الاسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.

وقال الدولي الاسباني السابق "يعاني (ستونز) من اصابة في العضل، لا أدري الى متى. أما (أغويرو) فلم يتمرن بعد مع الفريق".

وأردف أن سيلفا "لم يتمرن أمس واليوم ولكن سنرى ما سيحصل غدا. لقد كانت ركلة مؤلمة في الساق".