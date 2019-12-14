الترجي يلاقي الهلال بـ"قدمين على الأرض"









اسماء السيد - أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي، ان الأخير سيدخل مواجهته ضد الهلال السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2019 للأندية في كرة القدم بـ "قدمين على الأرض"، متعلما من التجارب السابقة وخروجه مرتين من المباراة الأولى في البطولة.

ويلتقي الفريقان السبت في مواجهة هي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، علما بأن النسخة الحالية ستضمن تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد المضيف الذي فاز افتتاحا بصعوبة على بطل أوقيانوسيا هيينجين سبور 3-1 في الوقت الإضافي (1-1 في الوقت الأصلي).

ويأمل الترجي الذي توج بطلا لإفريقيا في الموسمين الماضيين على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في أن يتمكن من كسر متلازمة خسارته أمام فريق عربي في مباراته الأولى في مونديال الأندية، بعد سقوطه أمام السد 1-2 في الدور الثاني لنسخة 2011 في اليابان، وفي الدور ذاته لنسخة 2018 أمام العين الإماراتي المضيف بثلاثية نظيفة.

وأكد تراوي، مساعد المدرب معين الشعباني، في مؤتمر صحافي الجمعة "ما تعلمناه هو ألا نبدأ بعيش نشوة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحت أضواء كأس العالم المسلطّة على اللاعبين، تعلمنا ألا نعيش هذه الأجواء وعندما تصل الى يوم المباراة لا تفوز بها".

وتابع "تعلما ان نبقي قدمينا على الأرض ونحضّر مباراتنا كما يجب (...) ان نركز على المستطيل الأخضر وألا نعتبر اننا فزنا بالمباريات قبل خوضها"، مضيفا "كلنا عزم وتركيز على تقديم مباراة كبيرة، هذا هو الهدف لنا، هذا هو الحلم لنا".

وتابع "اليوم أخذنا الكافية واستفدنا من الأخطاء التي ارتكبناها".

وفي سعي لضمان "تركيز اللاعبين" على انطلاقة جيدة، عمدت إدارة الترجي ومدربه الى جعل تدريباته مغلقة أمام الجمهور، بحسب المنظمين.

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وقال قائد الترجي المدافع خليل شمام "أتينا الى الدوحة بكل إصرار وطموح لنقوم بما علينا ونقدم مباراة طيبة في كل النواحي"، متابعا "ان شاء الله في هذه المشاركة نتفادى الأخطاء التي قمنا بها في السابق (...) الأهم ان نكون حاضرين بتركيز كلي ورغبة كبيرة".

وأكد تراوي أن الترجي الذي يشارك للمرة الثالثة في مونديال الأندية، تمكن من التأقلم مع التغييرات التي شهدتها تشكيلته في الأشهر الماضية، لاسيما برحيل ستة من لاعبيه البارزين يتقدمهم الجزائري يوسف البلايلي.

وأضاف ان اللاعبين الجدد انخرطوا بشكل كامل في صفوف فريق حي باب سويقة "ويحاولون أن يقدموا الإضافة في أسرع فرصة".

وأشار تراوي الى أن الفريق استعاد كل لاعبيه الذين عانوا من الإصابات في الآونة الأخيرة، لاسيما شمام والجزائري بلال بن ساحة، وتاليا ستتوفر للشعباني السبت "مجموعة كاملة للاختيار وهذا ما يعطينا حلولا كبيرة".

ويعول الشعباني على العديد من اللاعبين الدوليين الذين أوصلوا منتخب بلادهم الى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، مثل الخنيسي والحارس معز بن شريفية وأنيس البدري، إضافة الى شمام العائد بعد إصابة.

وشدد الأخير على أن الترجي قام بـ "دراسة المنافس ونقاط القوة والضعف. نعرف ماذا ينتظرنا، وطريقة الدفاع هي قيام المجموعة كاملة بالدفاع، والمجموعة كاملة بالهجوم"، مقرا بأن الهلال يتمتع بخط هجوم قوي يتقدمه الهداف الفرنسي بافيتيمبي غوميس، "وعلينا ان نعرف كيف نسيطر على المهاجمين".

وتابع "هي مباراة كأس (...) ويجب ان نفوز بها"، مضيفا "يجب ان نكون حاضرين على كل النواحي، وان شاء الله تكون الثالثة ثابتة".