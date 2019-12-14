شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية أسامة إبراهيم وأبو اليزيد لمواجهة نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى بأن اللاعبان قد اكتمل شفائهما تماما وباتت مشاركتهما فى المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفنى.
وفى سياق متصل ، واصل كماتشو ظهير الفريق تدريباته التأهيلية حيث يخضع لبرنامج مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى وتفصله أيام قليلة عن العودة للتدريبات الجماعية.
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