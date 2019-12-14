شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : " كهربا " ممكن يلعب في مركزين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن أنضمام محمود " كهربا " الى قلعة الحمراء سوف يكون أضافة قوية للتشكيل الاساسى حيث يتمكن من التواجد فى مركزين الاطراف الهجومية والمهاجم الصريح .
وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الاهلى حاليا يمتلك لاعبين كبار على المستوى الفنى مثل رمضان صبحى و حسين الشحات و محمود كهربا وقادرين على صناعة الفارق فى المباريات الهامة .
وأشار وليد صلاح الدين أن المغربى وليد أزارو لاعب الاهلى من أفضل المهاجمين داخل القارة الأفريقية حاليا بسبب أمتلاكه السرعة و التمركز الجيد داخل منطقة جزاء الفرق المنافسة .
كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين : " كهربا " ممكن يلعب في مركزين بالأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.