شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : " كهربا " ممكن يلعب في مركزين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن أنضمام محمود " كهربا " الى قلعة الحمراء سوف يكون أضافة قوية للتشكيل الاساسى حيث يتمكن من التواجد فى مركزين الاطراف الهجومية والمهاجم الصريح .

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الاهلى حاليا يمتلك لاعبين كبار على المستوى الفنى مثل رمضان صبحى و حسين الشحات و محمود كهربا وقادرين على صناعة الفارق فى المباريات الهامة .

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وأشار وليد صلاح الدين أن المغربى وليد أزارو لاعب الاهلى من أفضل المهاجمين داخل القارة الأفريقية حاليا بسبب أمتلاكه السرعة و التمركز الجيد داخل منطقة جزاء الفرق المنافسة .