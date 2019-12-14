أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. الأهلى يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسرى لضم ايليكى بتوصية من فايلر توصلت إدارة النادى الأهلى لاتفاق مع نظيرتها فى لوزيرن السويسري بخصوص شراء النيجيرى ايليكى، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطير مندوب أهلاوى لسويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب. كهربا بعد الانضمام للأهلي: الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي كتب النجم محمود عبد المنعم "كهربا"، أول تعليق له بعد انضمامه للنادي الاهلي صباح اليوم، لمدة أربعة سنوات ونصف، من بداية يناير المقبل. كهربا يطلب القميص رقم 12 في الأهلي وحالة واحدة تمنحه رقم 10 يحسم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق بعد التوقيع رسميا للنادي اليوم. علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر علي إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. اتحاد الكرة يكشف: حالة وحيدة لقيد كهربا فى صفوف الأهلي فى يناير Advertisements كشف مسئولو اتحاد الكرة عن الإجراءات المتبعة فى حالة قيام النادي الأهلي بقيد محمود كهربا صفقة القلعة الحمراء الجديدة ، فى شهر يناير وهو موعد فتح باب القيد الشتوي ، وهل سيتم قبول أوراق قيد كهربا بسبب رحيله عن الزمالك. بداعي فسخ تعاقده. الزمالك يهزم شبابه بخماسية ودياً وبامبو يسجل هدفين فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره الشباب مواليد 99 بخمسة أهداف دون رد، فى المواجهة الودية التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. الزمالك يكشف سبب غياب "شيكابالا" عن ودية الشباب وموقفه من لقاء الطلائع كشف جهاز الزمالك إن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، اليوم عن الأبيض، بسبب مرضه، الذى أبعده عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز، التى جمعت الفريقان بالأمس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة. تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة فى الزمالك خضع عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش المباراة الودية التجريبية أمام فريق الشباب اليوم. المدير الرياضي لبيراميدز يكشف حقيقة الإطاحة بديسابر أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي مستمر في منصبه ولا صحة على الإطلاق لما يشاع حول رحيله خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

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