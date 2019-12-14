7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الزمالك يهزم شبابه بخماسية ودياً وبامبو يسجل هدفين الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود Advertisements استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر علي إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

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