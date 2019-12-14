سوبر كورة يكشف شروط عبد الله السعيد للانضمام إلى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم لضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده مع ناديه، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك.
وعرض مسئولو الزمالك علي عبد الله السعيد الحصول علي 15 مليون جنيه في الموسم، إلا أن اللاعب تمسك بـ 20 مليون جنيه فى الموسم وان يكون التوقيع لمدة موسمين.
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