شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شروط عبد الله السعيد للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم لضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده مع ناديه، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك.

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وعرض مسئولو الزمالك علي عبد الله السعيد الحصول علي 15 مليون جنيه في الموسم، إلا أن اللاعب تمسك بـ 20 مليون جنيه فى الموسم وان يكون التوقيع لمدة موسمين.

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