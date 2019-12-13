شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل أنشيلوتي .. قائمة أشهر المدربين المطرودين من جنة كرة القدم والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019 منذ أيام قليلة وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي، أعلن نادي نابولي الإيطالي، إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من قيادة الفريق رغم تحقيق نابولي الفوز علي جينك البلجيكي برباعية نظيفة وضمان التأهل الي دور ثمن النهائي من دورى ابطال أوروبا ، وترجع اسباب الإقالة إلي سوء نتائج الفريق بالدورى الايطالي حيث فشل نابولي في تحقيق الانتصار في اخر 7مباريات خاضها الفريق في الكالتشيو حيث تعادل في 5مباريات وهزم في مباراتين بالإضافة إلي خلافات المستمرة بين لاعبي الفريق و رئيس النادى دي لاورينتيس الذي فرض عقوبات مادية ضخمة بسبب سوء مستوي الفريق في المباريات وفقدان العديد من النقاط والابتعاد مبكرا عن المنافسة علي اللقب بجانب عدم قدرة كارلو في السيطرة علي زمام الأمور داخل غرف الملابس ومنع دى لاورينتيس من التدخل المباشر في الجانب الفني .

نقدم لكم تقرير كامل عن اشهر المدربين الطليان المقالين من قيادة فريقهم أثناء تدريبهم في الكالتشيو. 1-مارتشيلو ليبي المدرب الإيطالي الكبير مارتشيلو ليبي الحائز علي كاس العالم 2006برفقة المنتخب الإيطالي تعرض للإقالة أثناء توليه القيادة الفنية لنادى انتر ميلانو موسم 2000_2001 عقب هزيمة الفريق أمام ريجينا بهدف مقابل لاشيء . Advertisements 2_ روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي الحالي روبرتو مانشيني أثناء توليه قيادة انتر ميلانو الإيطالي موسم 2007_2008 تعرض للإقالة بعد هزيمة الفريق في دور ثمن النهائي أمام ليفربول الإنجليزي بدورى ابطال اوروبا رغم تحقيقه لقب الاسكوديتو مرتين متتاليتين . 3_ كلاوديو رانييري الثعلب الايطالي كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا الحالي و صاحب الاعجاز التاريخي مع ليستر سيتي الإنجليزي بتحقيق لقب البريميرليج موسم 2016 تعرض للإقالة مرتين الأولي مع اليوفنتوس موسم2009-2010 بسبب سوء النتائج وايضا مع انتر ميلان موسم 2011-2012 السبب ذاته. 4- ماسيميليانو أليجري. مدرب كالياري ويوفنتوس السابق السيد ماسيمليانو أليجري الملقب ب" ماكس" أثناء توليه قيادة ميلان تعرض للإقالة في موسم 2014 عقب هزيمة الروسونيري أمام ساسولو باربع أهداف مقابل ثلاث بعد ثلاث اعوام قضاها في ميلانو حقق فيها لقب الاسكوديتو موسم 2011بعد غياب 7اعوام.

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