شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام تصفيات أمريكا الجنوبية: ميسي الهداف التاريخي.. والبرازيل 39 عامًا بدون هزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر، قرعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث سيجري سحب القرعة في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» بمدينة لوكي في باراجواي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تقريراً إحصائيًا حول إحدى أصعب المراحل الإقصائية وأكثرها إثارة وصعوبة على الإطلاق.

واستعرض التقرير أبرز الحقائق والأرقام في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، والتي جاءت كالتالي:

707

عدد المباريات التي لُعبت حتى الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم دون احتساب مواجهات الملحق القاري، منذ النسخة الأولى التي انطلقت في 14 فبراير 1954، عندما سحقت باراجواي منتخب تشيلي 4-0 في طريقها إلى النهائيات التي استضافتها سويسرا تلك السنة.

154

عدد المباريات التأهيلية التي لعبها منتخبا باراجواي وأوروجواي، الفريقان الأكثر ظهوراً في التصفيات على صعيد أمريكا الجنوبية، بما في ذلك مواجهات الملحق القاري.

240

عدد الأهداف التي سجلها منتخب البرازيل، الفريق الأكثر وصولاً إلى الشباك في تاريخ التصفيات، علماً أن السيليساو بلغ هذا الرقم القياسي على الرغم من كونه الفريق صاحب أقل عدد من المباريات (110)، أي بمتوسط قدره 2.18 من الأهداف لكل مباراة.

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21

عدد الأهداف التي في حوزة ليونيل ميسي، أفضل هداف في تاريخ التصفيات. فقد لعب النجم الأرجنتيني 45 مباراة، منذ ظهوره الأول في 3 سبتمبر 2005 ضد باراجواي في أسونسيون، علماً بأن هدفه الأول يعود إلى 17 أكتوبر 2007، وكان ضد فنزويلا في ماراكايبو. ويليه في قائمة الهدافين مواطنه هيرنان كريسبو (19) والأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي مارتشيلو سالاس (18 لكل منهما).

75

عدد الانتصارات التي احتفلت بها الأرجنتين في مرحلة التصفيات، مما يجعل من الألبيسليستي المنتخب صاحب أكبر عدد من الانتصارات في التاريخ، في حين أن منتخب كولومبيا هو الأكثر تعادلاً (46)، بينما تتصدر فنزويلا ترتيب المنتخبات الأكثر تجرعاً للهزيمة بعد سقوطها 90 مرة بالتمام والكمال.

7

عدد النسخ المتتالية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي تقام بنظام الدوري على مدى 18 جولة من المباريات، مع احتساب تصفيات قطر 2022، علماً بأن هذا النظام الجديد بدأ العمل به خلال المنافسات التأهيلية في الطريق إلى فرنسا 1998.

9

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة. وقد حدث ذلك ثلاث مرات: عند فوز تشيلي 7-2 على كولومبيا في عام 1965، وفوز الأرجنتين 6-3 في عقر دار الإكوادور عام 1960، ثم انتصار بيرو ضد فنزويلا بنفس النتيجة في 1965.

31

عدد المباريات المتتالية التي لم تخسر فيها البرازيل، وهو رقم قياسي في تاريخ المنافسة، إذ لم يعرف السيليساو طعم الهزيمة منذ أن خاض التصفيات لأول مرة في 1954 وحتى سقوطه في لاباز ضد بوليفيا عام 1993.

73

عدد المباريات التي لعبها الإكوادوري إيفان هورتادو في التصفيات، ليُصبح بذلك اللاعب الأكثر ظهوراً في هذه المنافسات، علماً بأنه شارك في 5 منافسات تأهيلية بين تصفيات الولايات المتحدة 1994 وجنوب إفريقيا 2010، حيث لعب في نسختين من العرس العالمي في كوريا/اليابان 2002 ثم ألمانيا 2006.

24

عدد المرات التي تقابلت فيها كولومبيا وباراجواي، مما يجعلها المواجهة الأكثر تكراراً في تصفيات أمريكا الجنوبية.