شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية لبايرن ميونيخ فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت إصابة كينجسلى كومان، نجم بايرن ميونيخ الألمانى، مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لغرابة وبشاعة الصورة التى تنم عن إصابة مروعة.

وتعرض النجم الدولى الفرنسى كومان لإصابة قاسية، خلال لقاء فريقه أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزى فى دورى أبطال أوروبا.

وأصيب كومان بطريقة غريبة، حيث كان يحاول ترويض الكرة إثر تمريرة قوية، دون وجود أى لاعب منافس بقربه، إلا أنه أنزل رجله اليسرى بطريقة خاطئة، مما سبب التواء شديدا فى الركبة. وأظهرت الإصابة خطورتها فورا، عندما انبطح كومان على الأرض وبدأ بالصراخ، قبل أن يهرع الفريق الطبى للفريق الألمانى نحوه.

وانتشرت لقطة إصابة كومان (23 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعى، التى أظهرت بروز الجزء الخلفى من الركبة بشكل غريب.

وحفلت مسيرة كومان بالإصابات الخطيرة التى أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، وجاءت هذه الإصابة الغريبة لتزيد من مآسى «اللاعب المنحوس». وسبق لكومان أن قال فى حوار تليفزيونى مؤثر عام 2018، إنه لن يقبل إجراء عملية جديدة فى ساقه وذلك بعد تكرر إصابته فى الكاحل.

وقال حينذاك: «لن أقبل إجراء عملية جراحية أخرى. لقد اكتفيت. ربما قدمى ليست مصممة للعب الكرة. سأعود وقتها لعيش حياة طبيعية من دون الأضواء».

Advertisements

وتخوفت جماهير بايرن ميونيخ من أن تعنى إصابة كومان أنها النهاية للاعب، الذى لم يخض موسما إلا وتعرض لإصابة قوية خلاله. ويتوقع أن يعلن النادى تفاصيل إصابة كومان الجديدة، ومدة غيابه عن الملاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

على جانب آخر، يأمل فريق بايرن ميونيخ فى استغلال الإنجاز التاريخى الذى حققه فى دورى أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق فيردر بريمن، اليوم فى الجولة الـ15 من الدورى الألمانى.

ويتطلع بايرن للعودة إلى طريق الانتصارات فى الدورى بعد الخسارة فى آخر مباراتين بنتيجة (١/٢) أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ على الترتيب، حيث يسعى للدخول فى المربع الذهبى بعدما تراجع للمركز السابع، بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

كان الفوز الذى حققه بايرن على فريق توتنهام، الذى يدربه البرتغالى جوزيه مورينيو، فى دورى أبطال أوروبا الأربعاء الماضى، قد جعل بايرن أول فريق ألمانى يحقق الفوز فى مبارياته الست بدور المجموعات بالمسابقة.

ويأمل اللاعبون والمسؤولون أن يكون الفوز الذى تحقق أعاد الثقة للاعبين قبل خوض المباريات الثلاث الأخيرة فى الدورى قبل العطلة الشتوية، أمام فيردر بريمن، اليوم السبت، وفرايبورج الأربعاء المقبل، وأمام فولفسبورج يوم 21 من الشهر الجارى. وقال حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضى ببايرن ميونيخ: «الفوز كان مهمًا ويعطينا الثقة المطلوبة للمباريات المقبلة بالدورى».

وأكد مانويل نوير، قائد الفريق، أنه يجب على الفريق أن يبذل قصارى جهده للفوز بالمباريات الثلاث المقبلة فى محاولة للعودة لطريق الانتصارات من بطولة الدورى التى أصبحت مخادعة.