شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار صعب لريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه برشلونة وريال مدريد، متصدرا الدورى الإسبانى لكرة القدم، اختبارا صعبا فى الجولة الـ17 أمام ريال سوسيداد وفالنسيا على الترتيب قبل أيام من موقعة الكلاسيكو المؤجلة من الأسبوع العاشر، والتى تجمعهما على ملعب «كامب نو» الأربعاء المقبل.

وتكمن صعوبة المواجهتين فى طموح ريال سوسيداد وفالنسيا الأوروبى، وكذلك فى لعب البارسا والريال خارج أرضيهما، حيث يحل الفريق الكتالونى ضيفا على ملعب «أنويتا» السبت، والملكى على «ميستايا» الأحد.

بدأ سوسيداد الموسم بشكل جيد بفريق شاب بإمكانات هجومية ليصل للمرتبة الرابعة بـ27 نقطة مبتعدا بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف.

ويعد ملعب «أنويتا» مسرحا لإخفاقات عدة لبرشلونة رغم أن الفريق الكتالونى فاز فى آخر ثلاث مباريات خاضها على هذا الملعب، كما يبدو أنه يمر بأفضل لحظاته فى الموسم كحال ريال مدريد، إذ حقق الفريقان أربعة انتصارات متتالية فى الليجا.

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ومركز سوسيداد المؤهل لدورى أبطال أوروبا هو هدف فالنسيا الذى يحل ثامنا حاليا بـ26 نقطة. وسيصطدم الريال بفالنسيا المنتشى بفوزه على أياكس فى معقله بهدف نظيف ليطيح بالفريق الهولندى من دورى أبطال أوروبا ويتأهل «الخفافيش» لدور الـ16 من صدارة المجموعة الثامنة، كما أن الفريق فاز بأربع مباريات من آخر خمس خاضها بالليجا.

وإذا كان مدرب فالنسيا، ألبرت سيلاديس، سيواجه الريال بعدما خاض مباراة أياكس، الثلاثاء، بكل لاعبيه المتاحين، فإن المدرب الفرنسى زين الدين زيدان سيلتقى بالخفافيش بعدما فضل إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين فى مباراة الفريق الأخيرة أمام كلوب بروج البلجيكى، الأربعاء، فى دورى الأبطال.

لكن زيدان يواجه إصابة البلجيكى إيدن هازارد والبرازيلى مارسيلو، كما أن الفرنسى فيرلان ميندى سيغيب للإيقاف.

ويستقبل إشبيلية، ثالث الليجا بـ31 نقطة، الذى لم يخسر منذ ثمانى جولات، الأحد، فياريال صاحب المركز الـ13 بـ19 نقطة، الذى لم يحقق الفوز منذ ست جولات.

أما أتلتيكو مدريد، الذى تراجع للمركز السابع بـ27 نقطة، فيسعى لتحقيق الفوز الأول له منذ ثلاث جولات مدفوعا بتأهله لثمن نهائى دورى الأبطال، عندما يستضيف، السبت، أوساسونا العاشر بـ23 نقطة.

