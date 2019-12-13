شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الزمالك بعد «ثنائية» بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف مكافآت للاعبى الفريق الكروى الأول، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الأهم من النتيجة هو عودة الروح مرة أخرى والأداء الممتع للاعبين فى المباراة، أهنئ جماهير الزمالك على الفوز، والفترة المقبلة ستكون مميزة للفريق، سواء فى بطولة الدورى أو إفريقيا».

وأضاف: «لمسات كارتيرون بدأت تظهر على الفريق من حيث التنظيم داخل الملعب أو ثبات التشكيل، وكل لاعب يلعب فى مركزه ويقدم أفضل ما لديه، وأتمنى أن يستمروا على هذا الأداء فى المباريات المقبلة».

على جانب آخر، رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على بيراميدز، حيث خاض مباراة ودية أمام فريق شباب القلعة البيضاء، وفاز الفريق الأول على شباب 99 بخماسية دون رد، حيث شارك فى المباراة اللاعبون المستبعدون من مواجهة بيراميدز وظهروا بشكل مميز.

من جانبه، أعرب كارتيرون عن رضائه على الأداء أمام فريق بيراميدز، مشيرا إلى سعادته بالنتيجة، وكذلك عدم استقبال شباك الفريق لأهداف أمام فريق كبير.

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وأضاف كارتيرون أن الفوز والثلاث نقاط اليوم دافع مهم للفترة القادمة وستمنحنا حماسا كبيرا، موضحا أن اللاعبين قدموا أداءً طيبا، وإن كان يتمنى إحراز أهداف مبكرا فى الشوط الأول بدلًا من توقيته فى الشوط الثانى.

وأوضح المدير الفنى للزمالك أنه سعيد جدا بمصطفى محمد، مهاجم الفريق، وتوقيت تسجيله للهدف الأول، وكذلك مستوى المغربى محمد أوناجم بعد نزوله بديلا، حيث قدم مردودا طيبا فى المكان الذى لعب فيه، مشيرا إلى أن أحمد زيزو يعانى من شد خفيف بالخلفية لذا فضلت إراحته.

وعن ثبات التشكيل أكد كارتيرون: «نأخذ كل مباراة على حدة، حيث إن فرق الوقت بين المباريات ليس كبيرا، ونحدد التشكيل وفقا للحالة البدنية للاعبين»، موضحا أنه تحدث مع مصطفى قبل المباراة، حيث طالبه بأن يستغل كل المساحات والإمكانيات عنده، لأنه يملك الكثير مهاريا وبدنيا.

فى سياق آخر، حرص مصطفى فتحى، لاعب الفريق، على ذبح عجل على هامش مباراة الأبيض الودية أمام فريق الشباب، التى أقيمت أمس، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

فيما كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول، أن أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق، يعانى من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن سبب استبداله فى مباراة بيراميدز هو الحفاظ عليه منعا لتفاقم الإصابة.

كما أوضح أسامة أن إصابة محمود علاء عبارة عن قطع أعلى الحاجب، وتم عمل إسعافات له وليست بحاجة لغرز، ولن تعوقه عن خوض التدريبات.