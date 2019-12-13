شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عضو جديد في منتخب «الزمهلاوية».. «حجازي» أول من ارتدى قميص القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، انضمام محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم الزمالك السابق، لصفوف الفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة، في صفقة انتقال حر عقب فسخ اللاعب تعاقده مع أفيس البرتغالي.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية هناك العديد من التنقلات بين نجوم الأحمر والأبيض، وأكثر من لاعب ارتدى قميص القطبين، منهم من توهج مع القطب الجديد المنتقل منه وآخرون مروا مرور الكرام واكتفوا بالتألق مع واحد منهما.

البداية كانت مع حسين حجازي، أول لاعب مصري يحترف بالدوري الانجليزي، حيث عاد من رحلة احترافه للعب بصفوف الأهلي منذ عام 1915 ولمدة 8 سنوات متتالية قبل أن ينضم للزمالك في عام 1923، ثم العودة للأهلي من جديد وأخيراً الاعتزال بقميص الزمالك وإنهاء مشواره الكروي داخل أروقة ميت عقبة.

لبيب محمود هداف الزمالك مع نهاية العشرينات من القرن الماضي، انضم للأهلي في عام 1931 وتوهج بشدة بالقميص الأحمر، حيث يعد لبيب أحد هدافي مباريات القمة التي جمعت القطبين في جميع المسابقات، بتسجيله 10 أهداف بواقع 9 للأحمر وهدف وحيد للأبيض.

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كما يعد عبدالكريم صقر واحدا من أوائل اللاعبين الذين خاضوا تجربتين بصفوف القطبين الأهلي والزمالك، حيث انضم اللاعب لصفوف الفريق الأحمر عام 1935 قبل أن ينتقل لصفوف الأبيض بعد 3 سنوات في صفقة كلفت الخزينة البيضاء 50 جنيهاً وقتها.

ويحدث جمال عبدالحميد ضجة كبيرة بالوسط الرياضي برحيله عن الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة وينضم للغريم التقليدي لناديه فريق نادي الزمالك، حيث صنع اللاعب تاريخاً ذهبياً خلال فترة قيادته هجوم الفريق الأبيض في الثمانينات وبداية التسعينات.

وخلال فترة التسعينات والألفية الحالية شهدت الانتقالات بين قطبي الكرة المصرية العديد من اللاعبين في مقدمتهم رضا عبدالعال الذي أحدث ضجة كبيرة بانتقاله للأهلي في عام 1993، كذلك التوأم حسن الذي قضى سنوات عديدة داخل قلعة التتش وانتقل مطلع الألفية الحالية لصفوف ميت عقبة في صفقة مدوية.

كذلك مجدي طلبة نجم الزمالك السابق والذي عاد من رحلة احترافه للانضمام لصفوف الأهلي عام 1995، والنجم الغاني أحمد فيليكس صاحب الرأس الذهبي الذي توهج مع الأحمر ولم يقدم ما ينتظره منه أنصار الأبيض، بالإضافة إلى القطري حسين ياسر المحمدي والموريتاني دومنيك داسيلفا، كما لعب للقطبين كل من الحارس التاريخي عصام الحضري والثنائي محمد صديق وطارق السعيد، والمدافع إبراهيم سعيد، والنجم مؤمن زكريا.

القائمة تطول أيضاً لتشهد عددا كبيرا من الزمهلاوية على رأسهم زكريا ناصف وأيمن شوقي ومحمد عبدالجليل وصبري رحيل وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، والظهير الأيمن محمد عبدالله، والحارس نادر السيد وإسلام الشاطر والمعتز بالله إينو، وجمال حمزة الذي لعب لفترة طويلة للزمالك ثم قام بفسخ تعاقده مع الأهلي بعد أيام من توقيعه العقود.