شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «صادق» و«زكي» لقائمة الإسماعيلي في مواجهة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نادى مصر «إف سي مصر»، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة عودة محمد صادق ومحمد حمدي زكي، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسي وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد عمار ووجيه عبدالحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم.

الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»، عماد حمدي، محمد بيومى، محمد مخلوف، همام طارق، بيكيتي سيلفا، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، أحمد مدبولي.

الهجوم: شيلونجو، محمد حمدي زكي، محمد الشامي.