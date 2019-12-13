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مورينيو يحدد هدفه مع توتنهام هذاالموسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

رأى مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، أن فريقه الجديد سينهي الممتاز في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

قال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "نعرف أين ننتمي، لا ننتمي إلى الجزء الثاني من الجدول الذي كنا فيه، ولا ننتمي حتى إلى المركز 7 أو 8، حيث نحن في هذه اللحظة، نعرف إلى أين ننتمي ونؤمن في نهاية الموسم بأننا سنكون هناك".

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ورأى البرتغالي أنه يحتاج إلى وقت، لكن الفريق لديه "الموهبة والرغبة" في التحسن.

وتخف وطأة جدول المباريات بشكل طفيف في يناير (كانون الثاني) المقبل، إذ ينوي مورينيو أن يكون في ميدان التدريب بدلاً من محاولة التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال: "أريد العمل، سيكون لدي وقت، وهو ما لا املكه الآن".

وأضاف "أمر محبط أنه لا يمكنك القيام بأمر ما في التدريب، أشتكي كل يوم لفريقي المساعد من ذلك، أنا أحب العمل قبل الموسم وهو ما لا أملكه".

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