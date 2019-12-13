شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والهلال وجهاً لوجه في قمة كرة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) يلتقي في الـ 3.45 من عصر غد السبت قطبا كرة الطائرة السعودية الأهلي والهلال في مواجهة جماهيرية متوقعة وذلك في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز لكرة الطائرة على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ، ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر المسابقة بالعلامة الكاملة 30 نقطة وتتمثل قوة الفريق دائماً في نجمه أحمد البخيت صاحب الضربات الساحقة والإرسالات القوية والمعد موفق المطيري والثنائي المحترف الصربي نيكولا والأرجنتيني بيريرا وعبدالرحمن الدوسري وحسن الوثلان، فيما يدخل الأهلي اللقاء برصيد 29 نقطة ومباراة اليوم تعني له الشيء الكثير فالخسارة ربما تقلل من حظوظه في اللقب وفوزه سيشعل المنافسة مع الهلال ويتميز الفريق باستقبال الكرة الأولى التي تتمثل في الليبرو الخبير ماجد الجهني ويملك حائط صد قويا من خلال وجود الثنائي المحترف الصربي تومي والكرواتي دانيال ووجود لاعبي الخبرة عمر النجراني ويوسف أبوعوف والمعد سعد غزواني وإبراهيم مجرشي. وأسندت لجنة الحكام قيادة المباراة للحكم العالمي خالد الزغيبي الذي يملك سجلاً حافلاً في مشواره التحكيمي بعد قيادته أكثر من 148 مباراة دولية وعالمية، وشارك في أكثر من 35 بطولة دولية وعالمية، وهو من حكام النخبة على المستوى العالمي ويعاونه عبدالرحمن الدوسري كحكم ثان والدولي سعد اليحيوي مسجلاً‏.



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