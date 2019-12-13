شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى يخسرن أمام إنتر كلوب الأنجولي فى نصف بطولة أفريقيا للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت المباراة حماسية بين الفريقان حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٢٧-٢٣ لصالح فريق إنتر كلوب الأنجولي وسيطر فريق إنتر كلوب على الربع الثاني حيث أنتهي بنتيجة ٥١-٣٣ لصالحه ولكن الأهلي عاد في الربع الثالث وحاول تعويض هذا الفارق لينتهي بنتيجة ٦٦-٥٥ لصالح فريق إنتر كلوب وجاء الربع الرابع حماسي بشكل كبير لتظل المباراة معلقة حتى الثانية الأخيرة وتنتهي بنتيجة ٨٦-٨٥.
ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.
وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.
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