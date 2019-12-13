شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى يخسرن أمام إنتر كلوب الأنجولي فى نصف بطولة أفريقيا للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق إنتر كلوب الأنجولي على الأهلي بنتيجة 86-85 وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقان حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٢٧-٢٣ لصالح فريق إنتر كلوب الأنجولي وسيطر فريق إنتر كلوب على الربع الثاني حيث أنتهي بنتيجة ٥١-٣٣ لصالحه ولكن الأهلي عاد في الربع الثالث وحاول تعويض هذا الفارق لينتهي بنتيجة ٦٦-٥٥ لصالح فريق إنتر كلوب وجاء الربع الرابع حماسي بشكل كبير لتظل المباراة معلقة حتى الثانية الأخيرة وتنتهي بنتيجة ٨٦-٨٥.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.