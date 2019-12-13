شكرا لقرائتكم أحمد بلال: ما شوفتش وليد عبد اللطيف غير فى ماتش الـ6/ 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل "الخليج 365" مع أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق بعد الجدل الذى دار خلال الأيام الماضية بسبب هجوم بلال المستمر على مصطفى محمد وكان آخره رهانه على أن مصطفى لن يسجل أمام بيراميدز فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بثنائية وسجل فيها مصطفى محمد هدفا، حيث راهن في أحد البرامج التلفزيونية على 200 جنيه أو "عزومة عشاء" حال تسجيل مصطفى في بيراميدز.

وقال بلال: "لم أسمع عن وليد صلاح عبد اللطيف فى طبق اليوم لقد شاهدته مرة واحدة فى مباراة الـ ( 6- 1) التاريخية من هو وليد صلاح عبد اللطيف؟ لا أعرفه.

كان وليد صلاح عبد اللطيف قد انتقد بلال قائلا: "لا أفهم سبب إطلاق تصريحات تنتقد مصطفى محمد فى الوقت الحالى وهو هداف أفريقيا والحائز على لقب كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً وسوف يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020".

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ويضيف مهاجم الزمالك الاسبق : " تصريحات منتقدى مصطفى محمد تثير التعصب بين الجماهير لاسيما أنها خرجت من شخص لم يلعب سوى سنة أو سنتين فى الاهلى تجاه هداف أفريقيا ومستقبل هجوم منتخب مصر".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف : " بقول للشخص اللى بيهاجم مصطفى محمد تاريخك ايه ؟ ، شوف هو عمل ايه فى هذا السن وأنت كنت فين بص لنفسك ، ومحدش هيهتم بكلامك ".