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شكرا لقرائتكم "مرحبا بن شرقى" عنوان الحوار الغامض بين الأسد والفأر على موقع الزمالك الرسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر نادي الزمالك على صفحته الرسميه عبى "فيس بوك" صورة للاعب الفريق أشرف بن شرقي وهو يجلس بينما فى الخلفية يظهر "فأر" يخرج من الباب الأحمر، ومكتوب عليها "مرحبًا جدًا، فى إشارة إلى استبدال الفأر بصورة بأسد.
وأثارت الصورة تساؤلات الجماهير البيضاء وماذا يقصد الزمالك من نشرها فى هذا التوقيت، خاصة أن صفقة بن شرقي تمت فى الميركاتو الصيفي الماضي والترحيب به فى هذا الوقت يثير علامات الاستفهام.
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