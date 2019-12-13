شكرا لقرائتكم قائمة الإسماعيلى لمواجهة نادى مصر فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
القائمة كاملة كالتالى …
حراسة المرمى .. محمد فوزي ، محمد مجدي.
خط الدفاع .. محمود البدري ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم .
خط الوسط .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، بيكيتي سيلفا ، عبد الرحمن مجدي ، محمد صادق ، أحمد مدبولي .
خط الهجوم .. شيلونجو ،محمد حمدي زكي ، محمد الشامي.
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