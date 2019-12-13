قائمة الإسماعيلى لمواجهة نادى مصر فى الدورى

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة نادى مصر الأحد المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ8 بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت عودة محمد صادق ومحمد حمدى زكى ، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد عمار ووجيه عبد الحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة.



القائمة كاملة كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزي ، محمد مجدي.

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خط الدفاع .. محمود البدري ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم .

خط الوسط .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، بيكيتي سيلفا ، عبد الرحمن مجدي ، محمد صادق ، أحمد مدبولي .

خط الهجوم .. شيلونجو ،محمد حمدي زكي ، محمد الشامي.