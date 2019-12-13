شكرا لقرائتكم شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك اليوم .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك تتقلص فرص شيكابالا فى اللحاق بالمواجهة القادمة للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، خاصة فى ظل جاهزية العناصر المختلفة بالخط الأمامى للأبيض فى ذلك اللقاء، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى فى تلك المسألة وفقا لمدى جاهزيته للالتحاق بالفريق فى مران الغد من عدمه.
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