شكرا لقرائتكم شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك اليوم .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن الودية أمام فريق 99، بسبب مرضه، وهو الذى أبعده عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز، التى جمعت الفريقان بالأمس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

و كشف جهاز الزمالك إنه يتم التواصل مع شيكابالا، للاطمئنان على حالته، بعدما تغيب اليوم عن ودية الفريق الأول مع فريق 99 بالنادى، التى خاضها الأبيض لتجهيز البدلاء والمستبعدين من لقاء بيراميدز للمواجهة القادمة مع طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الثامنة فى الدورى الممتاز.

وبذلك تتقلص فرص شيكابالا فى اللحاق بالمواجهة القادمة للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، خاصة فى ظل جاهزية العناصر المختلفة بالخط الأمامى للأبيض فى ذلك اللقاء، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى فى تلك المسألة وفقا لمدى جاهزيته للالتحاق بالفريق فى مران الغد من عدمه.