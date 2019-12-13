اخبار الرياضه

شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك اليوم .. أعرف السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك اليوم .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن الودية أمام فريق 99، بسبب مرضه، وهو الذى أبعده عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز، التى جمعت الفريقان بالأمس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

 

و كشف جهاز الزمالك  إنه يتم التواصل مع شيكابالا، للاطمئنان على حالته، بعدما تغيب اليوم عن ودية الفريق الأول مع فريق 99 بالنادى، التى خاضها الأبيض لتجهيز البدلاء والمستبعدين من لقاء بيراميدز للمواجهة القادمة مع طلائع الجيش، التى ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الثامنة فى الدورى الممتاز.

 

وبذلك تتقلص فرص شيكابالا فى اللحاق بالمواجهة القادمة للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، خاصة فى ظل جاهزية العناصر المختلفة بالخط الأمامى للأبيض فى ذلك اللقاء، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى فى تلك المسألة وفقا لمدى جاهزيته للالتحاق بالفريق فى مران الغد من عدمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك اليوم .. أعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا