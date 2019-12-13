شكرا لقرائتكم المقاصة يدفع بشريف حازم فى وسط الملعب أمام الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي الدفع بشريف حازم مدافع الفريق في مركز الوسط المدافع امام الاتحاد السكندري في مباراة الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

ويعاني فريق المقاصة من غياب الأوغندي خالد اوتشو عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب حصوله علي الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع السابع وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

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وجاء شريف حازم كبديل أول لأوتشو في ظل تألق حازم في مركز الوسط المدافع امام المصري في الدوري.

ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 3 برصيد 14 نقطة.