شكرا لقرائتكم المقاصة يدفع بشريف حازم فى وسط الملعب أمام الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء شريف حازم كبديل أول لأوتشو في ظل تألق حازم في مركز الوسط المدافع امام المصري في الدوري.
ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 3 برصيد 14 نقطة.
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