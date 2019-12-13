شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حازم بديلا لاوتشو في المقاصة أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي الدفع بشريف حازم مدافع الفريق في مركز الوسط المدافع امام الاتحاد السكندري في مباراة الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

ويعاني فريق المقاصة من غياب الاوغندي خالد اوتشو عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب حصوله علي الإنذار الثالث امام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع السابع وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

Advertisements

وجاء شريف حازم كبديل أول لأوتشو في ظل تألق حازم في مركز الوسط المدافع امام المصري في الدوري.

ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 3 برصيد 14 نقطة.