شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى لـ"Time sport": الزمالك لا يتوقف على أحد وأتمنى تألق كهربا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ، على إن الفريق الأبيض لن يقف على لاعب وذلك عقب انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك بداية الموسم المقبل وانتقل الي افيس البرتغالي ومنه إلى الغريم الأحمر.

وأضاف أمير مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " قائلا : "الزمالك فريق كبير ولن يقف على أي لاعب مهما كان لكن كهربا كان يملك حرية الاختيار سواء العودة للفارس الأبيض أو الإستمرار في نادي أفيش البرتغالي، وأتبع :" كهربا أدى بشكل مميز أثناء تواجده مع الزمالك ولكن لن نقف عليه وسنرى ما يحدث في الأيام المقبلة سواء تألقه أو من عدمه مع الفريق الأحمر".

وأشار أمير عزمى إلى أنه يتمنى ظهور محمود كهربا مع الأهلي بشكل جيد لأن ذلك سيصب في المصلحة العامة لمنتخبنا الوطني".