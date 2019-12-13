شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. فوزى الحناوى يبدأ مرحلة التأهيل فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فوزى الحناوى صانع ألعاب فريق سموحه و منتخب مصر الأولمبى مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعى عقب الإصابة التى يعاني منها في وجه القدم تعرض لها خلال المشاركة مع الفراعنة فى مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
ويستعد فريق سموحة بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيرة أسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاحد على ستاد الاسكندرية .
ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى 4 و الهزيمة فى مباراة واحدة .
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