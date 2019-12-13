شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر كلوب الأنجولي يهزم الأهلي ويتأهل لنهائى البطولة الإفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقان حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٢٧-٢٣ لصالح فريق إنتر كلوب الأنجولي وسيطر فريق إنتر كلوب على الربع الثاني حيث أنتهي بنتيجة ٥١-٣٣ لصالحه ولكن الأهلي عاد في الربع الثالث وحاول تعويض هذا الفارق لينتهي بنتيجة ٦٦-٥٥ لصالح فريق إنتر كلوب وجاء الربع الرابع حماسي بشكل كبير لتظل المباراة معلقة حتى الثانية الأخيرة وتنتهي بنتيجة ٨٦-٨٥.

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ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.