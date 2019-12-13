شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل وصيفا لبطولة مونت كارلو لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وخسرت يثرب عادل في المباراة النهائية للبطولة أمام منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 12-10, 11-5 .
وشهدت البطولة حضورا مصريا كبيرا منذ الأدوار الأولى بمشاركة كل من: منة ناصر، فريدة محمد، زينة مكاوي إلى جانب يثرب عادل.
وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة مونت كارلو للاسكواش بحوالي 20 ألف دولار.
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