يثرب عادل وصيفا لبطولة مونت كارلو لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المصرية يثرب عادل، لاعبة النادي الأهلي والمصنفة العالمية 16 لسيدات الاسكواش، على وصافة بطولة مونت كارلو والتى استضافتها موناكو الفرنسية خلال الفترة بين 9 إلى 13 ديسمبر الجارى. وخسرت يثرب عادل في المباراة النهائية للبطولة أمام منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 12-10, 11-5 . Advertisements وشهدت البطولة حضورا مصريا كبيرا منذ الأدوار الأولى بمشاركة كل من: منة ناصر، فريدة محمد، زينة مكاوي إلى جانب يثرب عادل. وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة مونت كارلو للاسكواش بحوالي 20 ألف دولار.

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