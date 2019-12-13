شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك ترحب مجددا بـ" بن شرقى " بأسد وفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأثارت الصورة تساؤلات الجماهير البيضاء، وماذا يقصد الزمالك من نشرها فى هذا التوقيت، خاصة أن صفقة بن شرقي تمت فى الميركاتو الصيفي الماضي والترحيب به فى هذا الوقت يثير علامات الاستفهام.

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