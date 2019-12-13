شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم الجمعة منافسات الجولة 17 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001 والتي شهدت فوز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف دون رد والأهلي على حرس الحدود بثنائية نظيفة. سجل أهداف الزمالك كل من :- ياسين مرعي - أسامه فيصل - حسام أشرف . فيما سجل ثنائية الأهلي كل من عمر حجاج ومحمد أشرف. وجاءت باقي النتائج كالتالي: الجونة 1 / المصري 3 Advertisements الإنتاج / الاتحاد السكندري 1 / 0 إف سي / سموحه 2 / 0 إنبي / دجلة 2 / 1 بيراميدز / الإسماعيلي 4 / 0 المقاولون / مصر المقاصة 1 / 1.

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