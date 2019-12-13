حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف الأهلى يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسرى لضم ايليكى بتوصية من فايلر كهربا بعد الانضمام للأهلي: الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي كهربا يطلب القميص رقم 12 في الأهلي وحالة واحدة تمنحه رقم 10 علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود Advertisements اتحاد الكرة يكشف: حالة وحيدة لقيد كهربا فى صفوف الأهلي فى يناير الزمالك يهزم شبابه بخماسية ودياً وبامبو يسجل هدفين الزمالك يكشف سبب غياب "شيكابالا" عن ودية الشباب وموقفه من لقاء الطلائع تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة فى الزمالك المدير الرياضي لبيراميدز يكشف حقيقة الإطاحة بديسابر

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