محمد حمدي زكي يعود لقائمة الإسماعيلي أمام نادي مصر

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ا قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة نادى مصر الأحد المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــثامنة بمسابقة الدورى المصري الممتاز. وشهدت القائمة عودة محمد صادق ومحمد حمدى زكى ، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد عمار ووجيه عبد الحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة. استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد عمار ووجيه عبد الحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة. القائمة كاملة كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزي ، محمد مجدي. Advertisements خط الدفاع .. محمود البدري ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم . خط الوسط .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، بيكيتي سيلفا ، عبد الرحمن مجدي ، محمد صادق ، أحمد مدبولي . خط الهجوم .. شيلونجو ،محمد حمدي زكي ، محمد الشامي.

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