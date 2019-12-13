إنتر كلوب الأنجولي يفوز على الأهلي في بطولة إفريقيا لسيدات السلة

فاز فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق الأهلي بنتيجة ٨٦-٨٥ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".
وجاءت المباراة حماسية بين الفريقان حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٢٧-٢٣ لصالح فريق إنتر كلوب الأنجولي وسيطر فريق إنتر كلوب
ومن المنتظر أن يلتقي فريق إنتر كلوب الأنجولي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي"حامل اللقب" في مباراة النهائي غدا بينما ينافس كلا من الأهلي و سبورتنج على المركز الثالث.
وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.
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