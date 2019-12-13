نتائج بتروجت تؤزم فريق الكرة ..والإدارة تراهن على صفقات يناير

تواجه ادارة نادى بتروجت أزمة برئاسة المهندس ابراهيم رمضان رئيس النادي لتراجع نتائج الفريق في دوري القسم الثاني" مجموعة القاهرة" بعد مرور 7 أسابيع واحتلال الفريق المركز التاسع بتسع نقاط.

وكانت ادارة النادي قد حددت للجهاز الفني السابق بقيادة محمد عودة والحالي برئاسة علاء عبد العال أن هدفها الصعود للدوري الممتاز سريعا بعد الهبوط في الموسم الماضي.

ورغم تغيير الجهاز الفني السابق

بقيادة محمد عودة بعد الجولة الرابعة لخسارة 8 نقاط في 4 مباريات فإن الجهاز الفني الجديد بقيادة علاء عبد العال مازال متعثرا حيث اهدر الفريق في 3 مباريات 4 نقاط بتعادله مع الزرقا متذيل الجدول والترسانة سلبيا والفوز على القناة بهدفين نظيفين.

وتدرس ادارة النادى الإنتظار حتى تدعيم صفوف

الفريق ببعض العناصر في فترة الانتقالات الشتوية تمهيدا لإستعادة للفريق توازنه واللحاق بقطار القمة مبكرا قبل فوات الاوان.

وتعد فرصة تدعيم صفوف الفريق الفرصة الأخيرة للجهاز الفني الحالي بقيادة علاء عبد العال بعد أن وعدته ادارة النادي بتلبية مطالبه شريطة عدم التفريط في اى نقاط لتعويض نزيف النقاط والحاق بسباق القمة قبل انتهاء مباريات الدور الأول خاصة ان الدور الثاني سيكون في غاية الصعوبة لرغبة كل فريق في الفوز للإستمرار في المنافسة على القمة أو الإبتعاد عن المؤخرة.