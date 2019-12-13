فاز فريق الموهوبين"٢٠٠٩" والذى يضم اللاعبين المتميزين من أكاديميات كرة القدم بنادى سموحه على فريق مركز شباب أبوقير بنتيجة ٦/صفر فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب أبو قير ضمن منافسات دورى براعم منطقة الاسكندرية لكرة القدم.

يرأس قطاع الاكاديميات الكابتن حيدر ابوبكر نائب رئيس الاكاديميات الكابتن محمد كمال، مدرب الفريق الكابتن أيمن الشبكى، مدرب الفريق الكابتن محمد حسين. فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب أبو قير ضمن منافسات دورى براعم منطقة الاسكندرية لكرة القدم.يرأس قطاع الاكاديميات الكابتن حيدر ابوبكر نائب رئيس الاكاديميات الكابتن محمد كمال، مدرب الفريق الكابتن أيمن الشبكى، مدرب الفريق الكابتن محمد حسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق الموهوبين يمطر أبوقير بنصف دستة أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.