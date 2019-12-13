طائرة الاتحاد تهزم طنطا في الدوري الممتاز

استطاع اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري من الفوز علي فريق طنطا بثلاثة أشواط مقابل شوط في اللقاء الذي جمع الفريقين علي صالة نادي طنطا في الدوري الممتاز. الذي جمع الفريقين علي صالة نادي طنطا في الدوري الممتاز. وجائت نتائج الأشواط علي النحو التالي :- الشوط الأول : ٢٥ - ١٥ الاتحاد

الشوط الثاني : ٢٥ - ١٥ الاتحاد

الشوط الثالث : ٢٦ - ٢٤ طنطا

الشوط الرابع : ٢٥ - ١٦ الاتحاد

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