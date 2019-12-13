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انطلاق فعاليات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب بالفيوم

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تواصل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور سيد حزين مدير عام  المديرية فعاليات دورى مراكز الشباب بمشاركة عدد من مراكز الشباب والأندية بالإدارات الفرعية بالمراكز حيث قامت إدارة الشباب بالمديرية بتنفيذ مباريات الدورالثاني لدوري مراكز الشباب فى نسخته السابعه 2019/2020 اليوم والتى أقيمت على عدد

من الملاعب الرياضية بالمحافظة.
وفى مباريات المجموعة الأولى التي يستضيفها ملعب مركز شباب حنا حبيب فاز مركز شباب  غيصان على مركز شباب كحك بحري بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفى مباريات المجموعة الثانية التى يستضيفها ملعب الشهيد حسن عبدالمنعم بمركز طاميه تعادل مركز شباب سيلا مع مركز شباب ترسا بنتيجة هدفين لكل منهما.
وعلى ملاعب مدينة دمو الرياضية والتى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة فاز مركز شباب فرحات على مركز شباب جردو بهدفين مقابل هدف واحد كما فاز مركز شباب دفنو على مركز شباب أبوجندير بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وذلك تحت إشراف مصطفى حسنى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم والإدارات الفرعية.
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