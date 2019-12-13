ليفربول يجدد عقد ميلنر حتى 2022

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد لاعبه جيمس ميلنر لاعب خط وسط الفريق رسميا حتى صيف 2022. وكان ميلنر انضم إلي صفوف ليفربول فى عام 2015 قادما من مانشستر سيتى فى صفقة انتقال حر، ومنذ انضمامه للريدز فى عام 2015، خاض ميلنر 198 مباراة مع ليفربول فى جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا، وشارك مع الفريق فى 21 مباراة هذا الموسم.

والجدير بالذكر ان ليفربول أعلن اليوم الجمعة تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى. مانشستر سيتى فى صفقة انتقال حر، ومنذ انضمامه للريدز فى عام 2015، خاض ميلنر 198 مباراة مع ليفربول فى جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا، وشارك مع الفريق فى 21 مباراة هذا الموسم.والجدير بالذكر ان ليفربول أعلن اليوم الجمعة تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى.

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