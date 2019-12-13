اعتلى النصر صدارة دوري المحترفين السعودي، بفوزه على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوريالسعودي.
سجل للنصر جوليانو فيكتور في الدقيقة 31، ثم عبد الفتاح آدم في الدقيقة 38، بينما أحرز هدف التعاون سيدريكأميسي في الدقيقة 19.
رفع النصر رصيده بذلك إلى 23 نقطة، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن الوحدة، و3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد التعاون عند 19 نقطة، في المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يتصدر الدوري السعودي بعد فوزه على التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.