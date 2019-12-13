النصر يتصدر الدوري السعودي بعد فوزه على التعاون

اعتلى النصر صدارة دوري المحترفين السعودي، بفوزه على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري

السعودي.

سجل للنصر جوليانو فيكتور في الدقيقة 31، ثم عبد الفتاح آدم في الدقيقة 38، بينما أحرز هدف التعاون سيدريك

أميسي في الدقيقة 19.

رفع النصر رصيده بذلك إلى 23 نقطة، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن الوحدة، و3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد التعاون عند 19 نقطة، في المركز الخامس.