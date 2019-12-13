رونالدينيو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ

قال النجم البرازيلي رونالدينيو ان الارجنتنيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الافضل في الوقت الحالي وليس الافضل في تاريخ كرة القدم.

وأضاف رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية": لا أستطيع

قول أن ميسي الأفضل في التاريخ، لكن هو الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع: "أنه سعيد من أجله فهو صديقي، بالإضافة أنه أصبح نقطة

مرجعية إلى برشلونة"

واختتم: "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد الأمر، هناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة".

الجدير بالذكر ولعب رونالدينيو بجوار ميسي لما يقارب 4 مواسم في صفوف برشلونة بدءا من 2004-2005 حتى رحيله إلى ميلان الإيطالي في 2008.