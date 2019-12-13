سلة الاتحاد السكندري تفوزعلى 6 أكتوبر

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 86 / 79، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة فتح الله الدكتوركمال شلبي ضمن مباريات الدور التمهيدي للدوري السوبر.
وتفوق الاتحاد السكندري بشكل كبير من بداية اللقاء حيث أنهى الفترة الأولى بنتيجة 23 / 12 قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثانية 41 مقابل 22.
وفي الفترة الثالثة استمر الفارق في الإتساع لتنتهي بنتيجة 59/37 قبل أن ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة 56 / 76.
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