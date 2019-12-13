ثلاثة آلاف شرطي لحماية الكلاسيكو

أعلنت السلطات المحلية في أقليم كاتالونيا الإسباني الجمعة أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ”كلاسيكو” المؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني بين فريقي برشلونة وريال مدريد في 18 ديسمبر الحالي، وذلك تخوفاً من حصول أي أستهداف من الإنفصاليين.

واثارت الدعوة للتظاهر حول ملعب “كامب نو” المخاوف بشأن تنظيم واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في العالم، والتي تم تأجيلها سابقا في الأول من أكتوبر بسبب أعمال عنف في الأقليم، جراء تظاهرات دعت لها مجموعات كاتالونية مؤيدة للإنفصال في اليوم ذاته للمباراة احتجاجا على سجن تسعة قياديين إنفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الإنفصال عن إسبانيا عام 2017.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري المحلي برصيد 34 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.

وقال وزير الداخلية في حكومة كاتالونيا ميشال بوخ في مؤتمر صحافي إن الشرطة “ستحمي المباراة ووصول المشجعين وأمنهم داخل وخارج الملعب”.

وأفادت أوجيني سالينت المفوضة العامة للهيئة الإقليمية في كاتالونيا أن ما مجموعه الف شرطي من عديد من الشرطة الإقليمية الكاتالونية سيضاف إلى عدد من الأمن العام والخاص ما سيرفع العدد إلى ثلاثة آلاف شخص.

عادة وفي مثل هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر “عالية الخطورة”، يتم تعزيز الوضع الأمني بنشر “المئات” من الأفراد الأمنية على جانبي الملعب لمواجهة دعوة التظاهر الموجهة من “منظمة تسونامي الديمقراطية”.

قامت هذه المجموعة مجهولة الأعضاء بتنظيم الحصار الجزئي لمطار برشلونة في الأول من أكتوبر الماضي وقطعت الطرق السريعة الرئيسية بين فرنسا وإسبانيا لمدة يومين في الثاني من نوفمبر.

ووفقا لرئيس الشرطة، سيقوم الضباط بحماية المنطقة المحيطة بالملعب منذ الصباح الباكر حتى تتمكن الفرق والحكام والمشجعون من الدخول دون أي مشكلة.

– اليقظة أيضاً في الملعب –

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كما سيتم أيضاً تعزيز الرقابة والتفتيش على المشجعين، حيث سيوضع طوق لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مداخل الملعب.

وسيتأهب رجال الأمن في المدرجات أيضاً وفي محيط ميدان المباراة، حيث حذرت “تسونامي الديمقراطية” من أنها ستنشر رسالتها.

في تغريدة نشرت بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحافي، قالت المنظمة المؤيدة للاستقلال إنها “لم تقل إنها تريد منع أو تعليق المباراة. على العكس من ذلك، تريد (تسونامي) دعوة العالم بأسره لرؤيتها ومتابعتها”.

وحثت “تسونامي” المتظاهرين على التجمع في أربع نقاط محددة حول ملعب “كامب نو” بدءاً من الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش أي قبل أربع ساعات من أنطلاق المباراة.

وقالت سالينت “أحد أكثر السيناريوهات تعقيدا هو غزو أرض الملعب. إنه وضع صعب لا نعتبره مرجحاً من حيث المبدأ، لكنه ممكناً”.

وسيؤدي حدوث خروقات أمنية إلى معاقبة النادي الكاتالوني وتغريمه بما في ذلك خوضه مباريات خلف أبواب مغلقة.

وغالباً ما يلوح مشجعو برشلونة بعلم الإستقلال الكاتالوني باللونين الأصفر والأحمر ويحملون لافتات في مدرجات “كامب نو” يعلنون فيها باللغة الإنكليزية أن “كاتالونيا ليست إسبانيا”.

في المقابل يرتبط فريق ريال مدريد بالنسبة للعديد من الكاتالونيين مع القوة المركزية المتمثلة بالحكومة الإسبانية في مدريد.