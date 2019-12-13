البلوشي يعتبر مباراة مونتيري البداية الحقيقة لفريق السد

يثق محمد غلام البلوشي المدير الرياضي لنادي السد القطري أن مباراة فريقه أمام مونتيري غداً السبت في دور الثمانية ستكون البداية الحقيقية للسد في بطولة كاس العالم للأندية، خاصة وأنها ستكون أمام فريق قوي وشرس، ويعتمد أكثر على القوة البدنية والهجمات المرتدة .

وقال البلوشي في تصريحات على هامش مران الفريق اليوم الجمعة :”نعرف جيداً أن مونتيري جاء من أجل المنافسة علي لقب البطولة، وهذا حق مشروع لهم، لكن نحن أيضاً لدينا حق مشروع في الفوز والتأهل كوننا الفريق صاحب الأرض والجمهور ونتطلع لتقديم صورة طيبة ومواصلة المشوار لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي للبطولة “.

وأضاف :”نلعب فقط من أجل الفوز، حيث نخوض مباراة واحدة فإما أن نصعد للدور قبل النهائي، أو نلعب على المركزين الخامس والسادس وبالتالي علينا أن نكون في قمة تركيزنا”.

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وأشار محمد غلام إلى أن السد يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، وقد انتهينا بالفعل من الخطوة الأولى، وهدفنا الآن الوصول إلى قبل النهائي وهو أمر ممكن.

وعن المستوى الذي قدمه الفريق في المباراة الأولى أمام هينجين بطل أوقيانوسيا :”في مباراة هينجين كان الأداء جيدا فيها علي مدار 120 دقيقة، بدليل أننا وصلنا للمرمى 36 مرة ،وكانت لنا 22 ضربة ركنية، لكن المشكلة كانت في عدم التركيز في اللمسة الأخيرة”.

وبسؤاله عن الضغط الكبير على اللاعبين قال :”لدينا جهاز طبي وفني قادر على تجهيز اللاعبين ليكونوا في أفضل حالة بدنية، ولا توجد مشكلة في هذه النقطة على الإطلاق والفريق جاهز فنيا وبدنيا لمواجهة مونتيري “.