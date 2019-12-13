إيمري يرفض عرض إيفرتون الإنجليزي

رفض الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، العرض الذي تقدم به نادي إيفرتون لتولي مسؤولية الفريق خلفًا للبرتغالي ماركو سيلفا، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وكان إيمري أقيل من تدريب أرسنال الشهر الماضي، عقب سلسلة من النتائج السلبية، وذلك رغم تأهله مع الفريق إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إيمري رفض عرض إيفرتون لتدريب الفريق، كما رفض عرضين من الدوري الصيني.

وتابعت أن الأولوية لدى إيمري هو تولي تدريب فريق يسعى للفوز بالبطولات، وهو ما دفعه لرفض عرض إيفرتون الذي يتولى مسؤوليته الفنية دانكن فيرجسون كمدرب مؤقت.

وسبق لإيمري أن تولى تدريب أندية ألميريا وبلنسية وإشبيلية وباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال.