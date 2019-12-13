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خريبين بديلاً للفرنسي جوميز في تشكيلة الهلال السعودي أمام الترجي

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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قرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول بنادي الهلال السعودي الزج بالمحترف السوري عمر خريبين في التشكيل الأساسي لمواجهة الفريق مع الترجي التونسي غداً السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر .

وجاء قرار لوشيسكو لتعويض غياب النجم الفرنسي بافيتيمبى جوميز غير الجاهز لخوض اللقاء، وفضل المدرب الروماني عدم الاستعجال في الدفع به كأساسي على أمل جاهزيته التامة للعب من البداية في المباراة المقبلة أمام فلامينجو البرازيلي، في حالة التأهل للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة الترجي.

ومن المرجح أن يتواجد جوميز على مقاعد الأحتياط، وفقاً لإحتياجات المباراة .

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فيما أزدادت على الجانب الآخر فرص مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو أساسياً بدلاً من الإيطالي سيباستيان جيوفنيكو الذي غاب عن مران الفريق الأخير اليوم الجمعة بسبب إصابته بنزلة معوية.

من جانبه إعترف الفرنسي جوميز مهاجم الهلال بعدم جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الترجي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً وغاب بسببها عن التدريبات الجماعية.

وقال جوميز في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق الأخير :”علينا الآن أن نتناسى الماضي، وأجواء الإنتصار باللقب القاري، فأمامنا تحد جديد ومهم، وشخصيا أثق بأن زملائي سيقاتلون من أجل الهلال، وسيقدمون أداء مشرفاً في المباراة الصعبة ضد بطل أفريقيا فريق الترجي التونسي “.

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