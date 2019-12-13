جوارديولا ينفي وجود شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التقارير التي تفيد بوجود شرط جزائي في عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورداً على العديد من التقارير البريطانية :”هذا غير صحيح”.
وفي وقت سابق، أفادت العديد من الصحف بأن الإسباني جوارديولا 48/ عاماً/ لديه شرط جزائي، يمكن العمل به في الصيف المقبل، في عقده مع مانشستر سيتي الذي ينتهي في .2021
ومؤخراً، كانت هناك تفيد بأن جوارديولا من المكن أن يعود لتدريب بايرن ميونخ.
وقبل أن يرتبط جوارديولا بالعمل في مانشستر سيتي، تولى تدريب بايرن ميونخ خلال الفترة من 2013 إلى .2016
وعقب رحيله من بايرن حافظ جوارديولا على علاقته مع مسؤولي بايرن.
وقلل وكيله من الشائعات الإعلامية التي أفادت بان جوارديولا سيكون مرشحاً محتملاً لتدريب بايرن، عندما كان يبحث عن مدرباً جديداً
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